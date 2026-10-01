Tonali, il peso dei 116 milioni: titolare fisso ma il Tottenham non decolla
Sandro Tonali è diventato l'italino più costoso di sempre dopo il trasferimento dal Newcastle al Tottenham per circa 116 milioni di euro, bonus compresi. De Zerbi lo ha fortemente voluto in quel di Londra schierandolo sempre titolare da quando è cominciata la stagione, non ricevendo però le risposte sperate in campo.
Il problema è il rendimento degli Spurs, ultimi con appena due punti e ancora senza vittorie in Premier League. Tonali non ha ancora né segnato né fornito assist ai compagni, pur garantendo qualità nella costruzione con 262 passaggi riusciti e l'89,4% di precisione. Il prezzo del trasferimento, però, continua inevitabilmente a pesare sulle spalle dell'ex Milan, che dovrà rispondere a queste prime critiche al rientro dalla sosta.
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