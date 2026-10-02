Leao con la 7 di Ronaldo: "Cris per me è un idolo: questo numero ha un significato speciale"
Il caso Cristiano Ronaldo sta tenendo il mondo del calcio sulle spine. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, ha lasciato a metà il ritiro della Nazionale, da Capitano, perché non contento di essere rimasto in panchina contro la Norvegia. Un gesto e un momento epocale, verso cui la squadra ha reagito benissimo, senza contraccolpi: con una vittoria per 2-4 in casa della Danimarca. Rafael Leao ha giocato titolare e ha ereditato il "sacro" numero 7 di Ronaldo, cosa che ha fatto molto scalpore. Le parole dell'ex Milan dopo la gara riferita da A Bola.
LEAO CON LA 7 DI RONALDO: LE SUE PAROLE
Il commento di Rafael Leao sulla situazione Ronaldo e sulla maglia numero 7: "Ronaldo? È un argomento che non ci riguarda, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un gruppo. Sicuramente Cristiano, da casa, è contento per la vittoria. Io, come compagno e perché vado d'accordo con lui, so come è fatto e, come detto, la cosa più importante è la squadra. Sono stati altri tre punti, siamo primi nel girone e ora dobbiamo riposare e preparare la partita di domenica. Cris per me è un idolo d'infanzia, il numero 7 ha un significato speciale per me perché è la data di nascita dei miei figli. Ho semplicemente cercato di onorare la maglia e di divertirmi. La cosa più importante è aver vinto la partita e aver fatto una buona prestazione. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro"
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