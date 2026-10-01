Albertini spiega in cosa è stato rivoluzionario Arrigo Sacchi. E su Tabarez...

L'ex rossonero Demetrio Albertini, intervenuto al Festival dello Sport a Trento, ha parlato di Sacchi e Tabarez, suoi ex allenatori al Milan

Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di alcuni suoi ex allenatori al Milan come riporta tuttomercatoweb.com:

In cosa è stato rivoluzionario Sacchi?

"È stato rivoluzionario nel convincerci a fare una cosa che vedeva lui. II Milan in cui arrivò Berlusconi viaggiava a metà classifica, lui disse: 'Diventeremo la squadra più forte del mondo'. Sacchi è stato quello che ha saputo far rendere in quel modo così tanti campioni messi insieme. Mi ha insegnato che si impara e si 'ruba' anche guardando. In quel Milan c'erano Ancelotti e Rijkaard, che mi hanno segnato sia da compagni che da allenatori".

Nel libro citi Tabarez.

"In una squadra non tutti siamo uguali e bisogna accettarlo. Tabarez mi ha dato tanti insegnamenti. Mi diceva che la squadra è formata da positivi, negativi ed incerti. Le sorti della stagione dipendono soprattutto dagli incerti. Se gli incerti saranno più convinti dai negativi, dai brontoloni, allora la stagione diventerà più faticosa".