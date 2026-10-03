Milan, com'è andata contro il Padova? Avanti con il sistema di gioco visto contro il Lecce. Buone indicazioni da Gabbia, Hutchinson e Comotto

Ieri il Milan ha svolto un allenamento congiunto con il Padova a Milanello. Buone indicazioni per Ruben Amorim da alcuni singoli

Ieri il Milan ha svolto un allenamento congiunto con il Padova a Milanello. Ruben Amorim, che ovviamente non ha potuto contare sui tanti giocatori rossoneri impegnati con la propria nazionale, ha sfruttato questa partitella per portare avanti il suo lavoro e dare spazio anche ad alcuni elementi della rosa milanista che finora hanno giocato poco. La partita è finita 1-1 (per il Diavolo in gol il giovane Ossola su assist di Loftus-Cheek), ma il risultato contava poco perchè l'obiettivo del tecnico portoghese era avere buone risposte sia dalla squadra che da alcuni singoli.

MILAN-PADOVA, LA SQUADRA: STESSO SISTEMA DI GIOCO VISTO CONTRO IL LECCE

Come riporta stamattina Tuttosport, a livello tattico, Amorim ha messo in campo il Milan con lo stesso sistema di gioco visto contro il Lecce, vale a dire un 4-2-3-1 che si trasforma in 4-3-3 con la palla tra i piedi mentre, in fase di non possesso, ha più i contorni del 4-4-2. L'allenatore rossonero ha voluto quindi dare continuità a un lavoro che dovrà portare l’intera squadra a essere fluida nell’adattamento ai vari sistemi di gioco.

MILAN-PADOVA, I SINGOLI: BENE GABBIA, COMOTTO E HUTCHINSON

Per quanto riguarda i singoli, Amorim ha avuto invece buone riposte da Matteo Gabbia, che ha finalmente smaltito l'infiammazione alla caviglia che lo ha tormentato per diverse settimane, Christian Comotto, il quale si è mosso bene in cabina di regia, e Omari Hutchinson, che è apparso molto attivo in avanti e che ha cercato di dialogare il più possibile con Christian Pulisic, schierato per l'occasione da prima punta visto che mancavano sia Gonçalo Ramos che Francesco Camarda. Da segnalare infine anche il ritorno in campo di Fikayo Tomori, utilizzato da Amorim come terzino destro.