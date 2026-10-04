Gila ha le idee chiare: "Entrare in Champions è fattibile. Europa League? È uno degli obiettivi più importanti della stagione"

Le dichiarazioni di Mario Gila al Festival dello Sport

Il difensore del Milan Mario Gila è nel pomeriggio intervenuto sul palco del Festival dello Sport, organizzato in quel di Tentro da La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal rossonero, da alcuni retroscena di calciomercato al rapporto con compagni di squadra, passando per Gerry Cardinale fino agli idoli di sempre. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Quanto è realizzabile l'obiettivo Champions col Milan? Quali squadre competono con voi?

"Il discorso di entrare in Champions lo vedo molto fattibile. La squadra ce l'hai. Vero che sei ad inizio progetto, ma penso che si possano trovare sensazioni positive. L'anno scorso si è quasi realizzato, poi non si è fatto, però siamo là. Non dobbiamo prenderci male: l'Inter è più forte, vengono da un progetto di 4-5 anni con Inzaghi, ora c'è Chivu. La Roma ha Gasperini da un anno e mezzo. È normale che sono più avanti. Vorrei vedere il Milan di oggi dopo 5 anni. Sarebbe un Milan più forte dopo 5 anni di progetto. C'è il Como, sono molto forti ma non li considero più forti. C'è il Napoli, c'è l'Atalanta, la Juventus. È un campionato bellissimo, ci sono stati 7-8 squadre che sono lì, che possono lottare. È bello giocare con questi livelli, rispetto a Liga e Premier che vincono sempre le stesse 3-4. Difficile da una parte, ma è bello perché ti fa crescere".

Invece sull'Europa League? Il Milan ha una squadra all'altezza?

"Sì, ci considera all'altezza. La prima partita non è stata positiva, bella. Abbiamo affrontato una squadra forte, il Benfica è una squadra che ha tantissimo livello. Penso che possiamo fare un bellissimo percorso in Europa, sicuramente arrivare lontano ci può dare una spinta in più per preparare la Champions del prossimo anno. L'Europa League è uno degli obiettivi più importanti della stagione, lo pensiamo tutti e faremo bene".

In Europa quali altre squadre ci sono?

"Tra le 4 prime metto il Milan. Milan, Juve, Benfica e Bournemouth. Considero queste le squadre che possono arrivare più lontano. Poi in una competizione così succedono tantissime cose. Milan-Benfica può essere benissimo una semifinale. Non è stata molto positiva, ma dobbiamo prendere le cose negative per migliorare. Finale? Milan-Juve (ride, ndr). Potrebbe essere. Sarebbe bello avere due squadre italiane. Altrimenti mettiamo Milan-Bournemouth. Abbiamo un bel gruppo eh?".