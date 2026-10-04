Rossoneri in Nazionale, oggi tocca a Ramos e Pavlovic

Rossoneri in Nazionale, oggi tocca a Ramos e PavlovicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:11News
di Manuel Del Vecchio

Due i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nella giornata odierna: si tratta di Gonçalo Ramos e Strahinja Pavlovic. L'attaccante ha segnato nelle ultime due uscite col Portogallo, dimostrando un grandissimo stato di forma. Discorso diverso per il difensore, ma lì è tutta la Serbia ad essere in grande difficoltà nell'ultimo periodo.

Gonçalo Ramos
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League

Strahinja Pavlovic
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League