Rossoneri in Nazionale, oggi tocca a Ramos e Pavlovic
MilanNews.it
Due i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nella giornata odierna: si tratta di Gonçalo Ramos e Strahinja Pavlovic. L'attaccante ha segnato nelle ultime due uscite col Portogallo, dimostrando un grandissimo stato di forma. Discorso diverso per il difensore, ma lì è tutta la Serbia ad essere in grande difficoltà nell'ultimo periodo.
Gonçalo Ramos
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
Strahinja Pavlovic
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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