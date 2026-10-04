La Croazia perde 7-0, Modric: "Per la prima volta mi vergogno dopo una partita"

Le parole del capitano della Croazia Luka Modric dopo la pesante sconfitta contro l'Inghilterra per 7-0

Serata veramente difficile per la Croazia, che ha perso con un umiliante 7-0 contro l'Inghilterra di Tuchel. L'ambiente calcistico croato è ovviamente in subbuglio dopo il risultato fin troppo rotondo, e il capitano Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Le riporta Sportske Novosti:

"È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere senza falli, aggressività, spirito di squadra... Sono qui da 20 anni, ma per la prima volta mi vergogno dopo una partita! Si può perdere, c'è chi in quel momento è più forte, ma perdere così e rovinare la reputazione che ci siamo guadagnati negli anni è inaccettabile! Mi vergogno tantissimo".

"Non si può giocare a calcio in questo modo. Se giochi con due giocatori in meno, non puoi farlo così, e noi sembravamo avere 4-5 giocatori in meno! Una serata catastrofica. Non dobbiamo puntarci il dito contro e cercare il colpevole, ma dobbiamo essere uniti in questo. Abbiamo recuperato da situazioni difficili, abbiamo perso male, ma non ho mai avuto una sensazione simile dopo una partita come questa in nazionale".