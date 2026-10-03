Pellegatti sottolinea: “Prossimi mesi ci diranno tanto su Camarda e se si dovrà in caso intervenire”

Carlo Pellegatti parla nel suo canale YouTube di Francesco Camarda e del fatto che nei prossimi mesi troverà spazio viste le tante partite del Milan.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del futuro e di Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero che nel prossimo mese, visti i tanti impegni ravvicinati del Milan, troverà sicuramente spazio. Queste le sue parole.

"Camarda deve giocare, giocare e giocare questi due mesi, ottobre, novembre, anche questi tre mesi, da metà ottobre a fine dicembre. Questo periodo ci dirà tante cose su Camarda e poi verranno prese eventualmente decisioni, anche perché è Francesco Camarda. Forse inutile andare a prendere giocatori come Emeka del 2009 se hai già Camarda, parlo di Emeka per la prima squadra, infatti verrà dirottato su Milan futuro, quando hai il Camarda"