Gila così su Ramos: “Dobbiamo servirlo meglio, è importante per noi la davanti”

Gila così su Ramos: “Dobbiamo servirlo meglio, è importante per noi la davanti”MilanNews.it
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Oggi alle 23:26News
di Andrea La Manna
Le dichiarazioni di Mario Gila dal Festival dello Sport di Trento

Dal palco del Teatro Sociale, per il Festival dello Sport di Trento, parla il difensore del Milan Mario Gila, in un panel condotto dalla giornalista Alessandra Gozzini. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Gonçalo Ramos:

"Sappiamo che dobbiamo servirlo. Sta facendo benissimo col Portogallo. Come squadra dobbiamo migliorare, sappiamo che è una figura importante là davanti. Non ha segnato chissà quanti gol ma dipende dal contesto in cui si trova. Dobbiamo lavorare tanto come squadra per metterlo nelle migliori condizioni".