Gila così su Ramos: “Dobbiamo servirlo meglio, è importante per noi la davanti”
MilanNews.it
Le dichiarazioni di Mario Gila dal Festival dello Sport di Trento
Dal palco del Teatro Sociale, per il Festival dello Sport di Trento, parla il difensore del Milan Mario Gila, in un panel condotto dalla giornalista Alessandra Gozzini. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Su Gonçalo Ramos:
"Sappiamo che dobbiamo servirlo. Sta facendo benissimo col Portogallo. Come squadra dobbiamo migliorare, sappiamo che è una figura importante là davanti. Non ha segnato chissà quanti gol ma dipende dal contesto in cui si trova. Dobbiamo lavorare tanto come squadra per metterlo nelle migliori condizioni".
Pubblicità
News
Pellegatti sottolinea: “Prossimi mesi ci diranno tanto su Camarda e se si dovrà in caso intervenire”
L'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)di Filippo Galli
Le più lette
2 Liberali torna a parlare dell'addio al Milan: "Sono grato al club rossonero, ma in quel momento..."
3 Pato rivela: "Nei giorni scorsi, ho parlato con Cardinale e lui è convinto che il Milan tornerà a vincere"
4 Il Milan, Ancelotti, la malattia, il gol al Barça, Cardinale e Federer: tutte le parole di Pato al Festival dello Sport
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Ganz: “Il Milan farà un buon campionato, Ramos dovrà fare la differenza con i suoi gol”
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
Franco OrdineLa “lezione” inglese sul City, 1.4 mld di debiti: di chi sono? Amorim: dove deve giocare Moreira?
Carlo PellegattiBaresi si… alzerà e tornerà presto. Voglio anch’io il mio seggiolino! Per tramandare l’oggetto della mia vita. Alessandro Baricco e San Siro!
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com