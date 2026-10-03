Svizzera-Slovenia 2-1, Jashari e Athekame prendono fiducia

Svizzera-Slovenia 2-1, Jashari e Athekame prendono fiducia
Oggi alle 22:51News
di Manuel Del Vecchio

Ancora una prova positiva di Zachary Athekame, terzino rossonero in prestito al Lione, ed Ardon Jashari con la Svizzera. Nella serata di Nations League gli elvetici hanno battuto 2-1 la Slovenia. Il centrocampista, schierato nella mediana a 2 insieme a Freuler, è rimasto in campo per tutta la durata del match, mentre Athekame è stato sostituito dal CT Yakin al minuto 87. Tre punti importanti per la Svizzera, sempre prima in classifica nel girone.

Macedonia del Nord-Scozia 0-2
7' Bowie, 70' [rig.] McGinn
Svizzera-Slovenia 2-1
2' Vipotnik (SL), 10' [aut.] Janža (SL), 38' Ndoye (SV)

La classifica: Svizzera 9, Slovenia 4, Scozia 4, Macedonia del Nord 0