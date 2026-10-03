Pato rivela: "Nei giorni scorsi, ho parlato con Cardinale e lui è convinto che il Milan tornerà a vincere"
In merito al Milan attuale, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha dichiarato durante il suo intervento come ospite al Festival dello Sport di Trento:
Sul Milan attuale: "Lo seguo sempre. Rispetto al mio Milan è cambiato tanto, così come è cambiato tutto il calcio. Il mio Milan era la squadra più forte del mondo. Nei giorni scorsi, ho parlato con Cardinale, lui è convinto che il Milan tornerà a vincere. Non è facile, i tifosi vogliono vincere subito, ma sono sicuro che farà di tutto per riportare il Milan a vincere. Il Milan mi tocca sempre il cuore, giocare con Modric mi sarebbe piaciuto, spero che Luka possa fare bene".
Su chi gli piace del Milan attuale: "Mi piaceva tanto Leao, peccato che sia andato via. Mi piace tanto anche Pulisic, ha il coraggio di prendere la palla e di puntare la porta. Ora è tornato a segnare, ha più fiducia e speriamo che possa aiutare il Milan a tornare in Champions".
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