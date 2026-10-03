Italia U21, Liberali: "Felice di giocare di nuovo con Camarda. Abbiamo una bella connessione in campo"

Mattia Liberali ha raccontato di essere contento di essere tornato a giocare con Francesco Camarda, suo ex compagno nelle giovanili del Milan e dell'Italia

Mattia Liberali, attaccante del Como, è tornato a parlare del suo addio al Milan nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "È stata la squadra che mi ha cresciuto fin da bambino e questo lo riconosco e anzi sono veramente devoto a loro, però poi nel calcio le strade ogni tanto anche si dividono. In quel momento la scelta giusta per me era fare un passo indietro e andare magari in una categoria più bassa a giocare".

Liberali è protagonista anche nell'Italia Under 21 di Silvio Baldini dove ha ritrovato anche i suoi ex compagni al Catanzaro Favasuli e Cisse, oltre a Francesco Camarda con cui è cresciuto nel Milan: "Sono contento di averli ritrovati inazzurro qua perché sono due ragazzi meravigliosi: ci ho passato un anno bellissimo, ci sentiamo tutte le settimane. E gioco di nuovo con Camarda: in campo abbiamo una bella connessione, ci conosciamo fin da piccoli".