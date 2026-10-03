Gila: "Cardinale ha intenzione di stare molto vicino alla squadra. Vedo che ci tiene"

Le dichiarazioni di Mario Gila al Festival dello Sport

Il difensore del Milan Mario Gila è nel pomeriggio intervenuto sul palco del Festival dello Sport, organizzato in quel di Tentro da La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal rossonero, da alcuni retroscena di calciomercato al rapporto con compagni di squadra, passando per Gerry Cardinale fino agli idoli di sempre. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Cardinale ora è molto vicino in questi primi mesi. Prima di venire al Milan lo avevi sentito? Cosa vi dice in questi incontri?

"L'avevo sentito dopo la firma, mi ha detto che era molto contento. Non sapevo che non fosse stato molto vicino negli ultimi anni. Da quello che vedo ha intenzione di stare molto vicino alla squadra, molto. Vedo che ci tiene molto, si fa trascinare e ascolta molto. Non è il suo compito essere allenatore o giocatore, è importante che ascolti i leader come Luka, Gabbia e Maignan. Vedo che vuole avvicinarsi, vuole ascoltare. Ma non è irruento. Chiede cosa fare per capire cosa deve fare lui, in cosa ti può dare quel plus. Si mette da parte ma fa vedere alla squadra che c'è. Quando vedi che il tuo presidente è vicino a te ti dà una cosa in più, ti fa sentire quella forza che daresti per lui, un qualcosa in più. È importante per noi la sua vicinanza, ci farà molto bene".