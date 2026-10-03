Primo Piano ESCLUSIVA MN - Ganz: “Il Milan farà un buon campionato, Ramos dovrà fare la differenza con i suoi gol”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva proprio il protagonista del libro nonché ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Queste le sue parole.

La prima cosa che ti chiede è su un commento generale su Amourim, quindi come valuti il suo inizio di stagione al Milan

"Le prime partite le ho viste bene, adesso secondo me dovrà mettere a posto un po' di cose, ma sono convinto che la squadra riuscirà a fare un buon campionato".

Non posso non chiederti di Gonçalo Ramos, come giudichi le sue prestazione fino a questo momento?

"È stato un grande acquisto, è chiaro che però tutti quei soldi devono essere poi ripagati non tanto sulle prestazioni ma sui gol. Abbiamo parlato prima degli attaccanti che servono per fare la differenza e lui dovrà fare la differenza"

Oggettivamente il Milan in questo campionato dove può arrivare?

"Credo che l'obiettivo iniziale sia quello di riprendersi la Champions League, questo è. Se poi succederà qualcosa di diverso sarebbe bello, ma credo che il primo obiettivo del Milan sia arrivare nei primi quattro. L'Europa League la può vincere e spero che lo possa fare"