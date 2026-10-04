Pulisic e Hutchinson pronti al rilancio: Amorim punta su di loro dopo la sosta

Pulisic e Hutchinson cercando riscatto al rientro dalla sosta dopo un avvio con il freno a mano tirato

La sosta può diventare un punto di svolta per Christian Pulisic e Omari Hutchinson, chiamati a ritagliarsi un ruolo importante nel Milan di Amorim. Lo statunitense ha sfruttato la pausa per ritrovare la condizione migliore e puntare a aumentare il proprio peso offensivo, mentre l'inglese sta assimilando sempre meglio i meccanismi richiesti dal tecnico.

Finora Hutchinson ha pagato soprattutto l'adattamento al nuovo contesto tattico, ma lo staff continua a credere nelle sue qualità. Alla ripresa, con un calendario fitto tra campionato ed Europa League, sia Pulisic che l'ex Forest potrebbero avere finalmente più spazio e diventare due risorse preziose per il Milan.