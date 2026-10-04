Pulisic e Hutchinson pronti al rilancio: Amorim punta su di loro dopo la sosta
MilanNews.it
Pulisic e Hutchinson cercando riscatto al rientro dalla sosta dopo un avvio con il freno a mano tirato
La sosta può diventare un punto di svolta per Christian Pulisic e Omari Hutchinson, chiamati a ritagliarsi un ruolo importante nel Milan di Amorim. Lo statunitense ha sfruttato la pausa per ritrovare la condizione migliore e puntare a aumentare il proprio peso offensivo, mentre l'inglese sta assimilando sempre meglio i meccanismi richiesti dal tecnico.
Finora Hutchinson ha pagato soprattutto l'adattamento al nuovo contesto tattico, ma lo staff continua a credere nelle sue qualità. Alla ripresa, con un calendario fitto tra campionato ed Europa League, sia Pulisic che l'ex Forest potrebbero avere finalmente più spazio e diventare due risorse preziose per il Milan.
Pubblicità
News
Le più lette
3 "È folle che sia così forte": Gila innamorato di Yamal. Poi scherza: "Cardinale deve fare i miracoli"
4 Endrick questione di feeling. Il CorSport: "Ha già aperto alla Roma. Il Real può darlo in prestito"
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
Franco OrdineLa “lezione” inglese sul City, 1.4 mld di debiti: di chi sono? Amorim: dove deve giocare Moreira?
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com