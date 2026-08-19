La griglia del campionato di Serie A secondo Tacchinardi: Milan non tra le favorite

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Alessio Tacchinardi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SportMediaset sulla griglia del campionato di Serie A.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SportMediaset sulla griglia del campionato di Serie A: "La cosa che non mi è piaciuta è che si è ripartiti ancora con poca personalità, poca voglia di creare, invece la mentalità vincente si costruisce già dall’estate. La cosa positiva è avere dei giocatori come Kolo Muani, che rispetto a David è sicuramente un valore aggiunto. Vlahovic è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlaovic verso la Juventus, perché comunque la Juve ha dato tanto a Dusan. Chi prenderei? Per come gioca Spalletti sarebbe interessante Zirkzee.

L’Inter in questo momento è superiore a tutti e il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo superiori. Como, Atalanta e Fiorentina? Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions perché la Juve si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è da Juve".