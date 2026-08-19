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VIDEO MN - Bagno di folla per Gonçalo Ramos. Il nuovo numero 9 del Milan acclamato dai tifosi
Gonçalo Ramos accolto con grande affetto e calore al Flagship Store del Milan in via Dante. Presenti circa 300 persone per il nuovo numero 9
L'accoglienza dei tifosi rossoneri per Gonçalo Ramos è stata ottima. Il portoghese, che ha fatto il solito saluto dal balcone del secondo piano del Flagship Store di via Dante, ha richiamato circa 300 tifosi rossoneri nonostante la data e la temperatura.
Bagno di folla per il portoghese, che poi ha firmato come al solito numerosi autografi.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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