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VIDEO MN - Bagno di folla per Gonçalo Ramos. Il nuovo numero 9 del Milan acclamato dai tifosi

VIDEO MN - Bagno di folla per Gonçalo Ramos. Il nuovo numero 9 del Milan acclamato dai tifosi
Oggi alle 17:41News
di Manuel Del Vecchio
Gonçalo Ramos accolto con grande affetto e calore al Flagship Store del Milan in via Dante. Presenti circa 300 persone per il nuovo numero 9

L'accoglienza dei tifosi rossoneri per Gonçalo Ramos è stata ottima. Il portoghese, che ha fatto il solito saluto dal balcone del secondo piano del Flagship Store di via Dante, ha richiamato circa 300 tifosi rossoneri nonostante la data e la temperatura.

Bagno di folla per il portoghese, che poi ha firmato come al solito numerosi autografi.