L'Al-Hilal torna su Leao: 40 milioni al Milan e maxi-ingaggio al portoghese

L'Al-Hilal torna su Leao: 40 milioni al Milan e maxi-ingaggio al portogheseMilanNews.it
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Oggi alle 11:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Galatasaray resta una pista calda per Rafael Leao, ma occhio all'Al-Hilal, pronto a farsi nuovamente sotto con una ricca offerta

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi è tornato con decisione su Rafael Leao. Dopo il no ricevuto dal portoghese durante il Mondiale, il club saudita è pronto a riprovarci con un'offerta che potrebbe in primis soddisfare il Milan, oggi disposto ad ascoltare proposte da 40-45 milioni di euro. 

Per convincere il numero 10, invece, l'Al-Hilal sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da 15 milioni di euro netti a stagione. Sullo sfondo resta il Galatasarau. fermatosi a 35 milioni più bonus, offerta mai migliorata in questi giorni. La pista saudita per Leao, però, torna ad essere una delle più concrete. 