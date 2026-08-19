Ravezzani sul Milan: "Più forte di un anno fa. Curioso di vedere Gonçalo Ramos"

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato il mercato del Milan che secondo lui è più forte di un anno fa

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così il mercato del Milan ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com:

Qual è il colpo di mercato che ti incuriosisce di più al momento?

"Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più e perché è quello con più fascino. Certo, poi questo fascino è stato accompagnato da qualche dubbio, dato che al PSG era un riserva, però sono curioso. Fra il portoghese e Morerira comunque i rossoneri hanno messo sul piatto più di 120 milioni di euro".

II Milan finora ha speso 155 milioni per tre giocatori, mentre la Juventus ne ha presi di più con 160 milioni. Quale delle due ha condotto il miglior mercato in entrata?

"Il Milan mi sembra più forte di un anno fa, dato che ora ha un difensore di riferimento e un attaccante di livello. Nella Juventus invece fatico a vedere un grande miglioramento; Kolo Muani non mi sembra il centravanti che fa la differenza, mentre in porta i numeri fra Vicario e Di Gregorio non sono così differenti per quanto riguarda la percentuale di parate. Poi ci sono tanti profili giovani, qualche dubbio in più sui bianconeri insomma ce l'ho".