Gotti: "Non so se Leao ha perso la voglia di giocare nel Milan, ma un cambio è fisiologico dopo tanti anni"
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Ai microfoni di Sky Calcio l'Originale, ecco un estratto delle parole di mister Luca Gotti ieri sera. Le sue considerazioni sul momento di Rafa Leao:
"Leao ha un calcio tutto suo, forse un po' vintage. Sinceramente non so se ha perso la voglia di giocare nel Milan, forse è fisiologico un cambio anche a livello mentale dopo sette anni in una squadra. Lui però ha dato tantissimo al Milan, a modo suo ma l'ha fatto".
Al momento non sembra esserci nessun movimento imminente per il portoghese, che ha attirato interesse solo da Turchia ed Arabia Saudita. Nessun club europeo di prima fascia ha presentato una proposta per Rafa, che invece sperava di andare a giocare in Premier League.
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