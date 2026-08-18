Coppa Italia, ai sedicesimi Torino-Monza: chi vince affronterà il Milan agli ottavi
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Si è completato ieri sera il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. La vincente di Torino-Monza affronterà il Milan agli ottavi
Si sono conclusi ieri i match validi per i 32esimi di Coppa Italia, dunque ora è completo il quadro dei sedicesimi. Il Milan, che entrerà in scena agli ottavi, guarderà con attenzione un match in particolare, vale a dire quello tra Torino e Monza: chi vincerà la gara tra granata e brianzoli sarà infatti l'avversario del Diavolo di Ruben Amorim.
Ecco il tabellino completo della Coppa Italia:
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