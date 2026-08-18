Fofana-Milan, numeri e statistiche di un amore mai sbocciato

vedi letture

Come ormai riportato ampiamente, sono diversi i giocatori in uscita dal Milan. Da Ricci a Nkunku, passando per Youssouf Fofana. L'ex Monaco dopo due stagioni in rossonero è pronto a lasciare Milano.

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist, numeri (un po' a sorpresa) decisamente positivi.