Diego Moreira, numeri eccellenti come assist man: le statistiche del nuovo rinforzo rossonero

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Il calciomercato del Milan continua a regalare colpi e spese esose. Dopo Gonçalo Ramos, Cissè, Kostic Gila, Diawara in casa rossonera è pronto un nuovo arrivo, questa volta nel reparto offensivo. Il nome come ben sapete è quello del talento belga Diego Moreira: questo un focus dettagliato sul nuovo esterno rossonero.

In Francia ha saputo stupire tutti, giocando spesso su entrambe le fasce unendo fantasia ma anche grande pragmaticità difensiva e corsa, elementi fondamentali nel nuovo Milan di Ruben Amorim. I numeri con lo Strasburgo sono assolutamente positivi: in 76 presenze ufficiali il talento classe 2004 ha messo a segno 7 gol e ben 16 assist. Servire i compagni in gol è quindi un marchio di fabbrica del nuovo e imminente calciatore del Milan.