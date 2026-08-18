Milan, Rabiot è carico: "Loading... Rimanete sintonizzati"

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Rabiot si allena a Milanello e dimostra già un'ottima forma

Adrien Rabiot, tornato a Milanello il 16 agosto al termine delle vacanze post Mondiale, sembra già in ottima forma negli scatti pubblicati su Instagram che lo ritraggono mentre si allena con i compagni. Il francese scrive: "Caricamento... Rimanete sintonizzati".

Nei giorni scorsi, post amichevole con lo United, Amorim ha voluto fare chiarezza sulla situazione vacanze prolungate: "Rabiot, Modric e Maignan hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi. Domani saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".