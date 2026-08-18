Modric innamorato: "Ho capito perché il Milan sia così grande: è sullo stesso livello del Real Madrid"

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Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero all'alba della nuova stagione.

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come è andato, a livello di sensazioni, il primo anno al Milan?

"È stato fantastico, meglio di quanto mi potessi aspettare. Ho sentito l'amore sin dal primo giorno e ovunque mi trovassi: per strada, sui social, ovunque. Quando provi così tanto amore, l'uncia cosa che vuoi fare è resitutire qualcosa ai tifosi e al club e dare tutto te stesso per provare a rappresentare il Milan nel miglior modo possibile. L'amore che ho sentito è stato incredibile. Ho giocato nel più grande club del mondo, il Real Madrid, ma la mia sensazione è che il Milan sia allo stesso livello. Chi parla del Milan, lo fa in maniera diversa rispetto ad altri club. E quando arrivi qui, capisci perché: è uno dei club più importanti del mondo, chi ci lavora lo rende grande, i tifosi. Ho capito come mai il Milan sia così grande. Ho la sensazione di essere qui da tanti anni e questo mi fa dare tutto me stesso. È bellissimo aver provato queste sensazioni. L'amore dei tifosi è la cosa più importante per me: se c'è questo, è facile prendere le altre decisioni. Senti che tutti ti vogliono, che continui a giocare. Questo è il luogo nel quale voglio essere ed è il motivo per cui sono qui".