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MN - Da Milanello: Pulisic parzialmente in gruppo, da domani Gabbia con la squadra

MN - Da Milanello: Pulisic parzialmente in gruppo, da domani Gabbia con la squadraMilanNews.it
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Oggi alle 16:06News
di Redazione MilanNews
Le ultime da Milanello sui giocatori rossoneri infortunato: buone notizie per Gabbia e Pulisic

Buone notizie da Milanello, con la squadra che sta lavorando in vista della sfida di domenica sera contro il Torino, nello stadio dei granata. Apprende la redazione di MilanNews.it che Christian Pulisic ha svolto, dopo 41 giorni dall'infortunio sofferto in nazionale durante il Mondiale, ha svolto la prima parte del lavoro in gruppo. Inoltre, da domani Matteo Gabbia, out in questi giorni per un problrma alla caviglia, è atteso al ritorno con la squadra.

di Antonio Vitiello.