Modric: "Anche al Mondiale, pensavo al Milan. Avrei potuto prolungare a dicembre, ma volevo sentire che fame avessi"

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Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero all'alba della nuova stagione.

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quando hai deciso di restare al Milan?

"Sono sempre rimasto in contatto con le persone del Milan e, nonostante fossi al Mondiale, ho sempre avuto in testa il Milan. Avrei potuto firmare il prolungamento di un anno in ogni momento della stagione, anche a dicembre, ma prima volevo ascoltare il mio corpo, e capire come mi sentissi, quanta fame avessi, quanta passione avessi di giocare ancora. Il Milan ha dimostrato quanto ci tenesse a me e al fatto che facessi parte di questo nuovo progetto: era quello di cui avevo bisogno, quello che volevo sentirmi dire. Ne ho parlato con la mia famiglia e ho deciso di rimanere. Ogni giocatore ha bisogno della fiducia e dell'amore del club, dei tifosi, dei compagni, di chi lavora nella squadra".