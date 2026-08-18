Modric racconta il post Cagliari: "Frustrazione. Nei giorni seguenti ho pensato a tanto ai perché di quel risultato"

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Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero all'alba della nuova stagione.

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che sensazione avevi dopo il Cagliari?

"Se devo riassumere tutto in una sola parola dico 'frustrazione', perché fino alla parte finale della stagione stavamo facendo bene, giocando bene e ottenendo risultati fino al mese di marzo. Fino a quel momento, eravamo in lotta per iil titolo. Per quanto mi riguarda, mi è dispiaciuto non poter aiutare la squadra come avevo fatto prima dell'infortunio. Per me è stato davvero un momento difficile. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma a me sono rimaste molte altre cose, come l'atmosfera che si respira nel Club, nello spogliatoio, come ci siamo comportati, siamo sempre rimasti uniti e si è creato un tutto; questo mi ha fatto sentire tanto rispetto da parte di tutti. Poi la cosa più importante di tutte sono i risultati e non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ci sono state tante cose positive, ma alla fine la delusione rimane. Nei giorni seguenti a Milan-Cagliari ho pensato a cosa fosse successo e quali fossero le motivazioni di questo risultato negativo, ma non potevo rifletterci troppo a lungo per via degli impegni con la Croazia al Mondiale".