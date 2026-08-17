Romano svela il retroscena: "Cardinale in prima persona ha avuto un contatto con l'entourage di Endrick"

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Fabrizio Romano è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube. Questo un interessante retroscena svelato in merito a un interesse del Milan per il talento brasiliano del Real Madrid Endrick:

"Vi racconto un retroscena di queste ore. Sì perché Gerry Cardinale in prima persona ha avuto un contatto con l'entourage di Endrick attaccante del Real Madrid. Ve lo raccontiamo più come retroscena che come notizia, perchè dal Real Madrid il messaggio dall'alto dal presidente Florentino Perez ormai da una decina di giorni, è che Endrick non va via, almeno per ora, e anche lo stesso giocatore vorrebbe restare a Madrid.

Riuscire a scardinare il muro del Real Madrid per tutti è difficile, ma intanto il Milan si è informato e ha chiamato, ve lo firmiamo e controfirmiamo al 100% per capire la situazione di Endrick si potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato, magari per un prestito. Oggi è un no Real Madrid, ma io credo che sia una chiamata anche propedeutica eventualmente per vedere in futuro se qualcosa potrà davvero cambiare..".