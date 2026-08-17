Mercato in uscita, Ricci piace al Como di Fabregas

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Come riportato da Sky Sport, tra i tanti nomi in uscita in casa Milan c'è anche quello di Samuele Ricci. L'ex Torino, arrivato in rossonero nella scorsa estate non avrebbe convinto Ruben Amorim e così, insieme ai vari Fofana, Nkunku, Odogu, Estupinan sarebbe in netta uscita con destinazione, forse ancora il campionato di Serie A.

COMO SU RICCI?

Infatti, il Como di Cesc Fabregas sarebbe interessato al centrocampista italiano rossonero. Ricci al Como può essere un’idea qualora partisse qualcuno in quel reparto.

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