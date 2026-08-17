Per Diego Moreira il Lipsia ci ha provato fino all'ultimo. C'era anche una squadra importante di Premier League
Diego Moreira è pronto a sbarcare a Milano: i rossoneri corrisponderanno allo Strasburgo ben 50 milioni di euro più bonus. Matteo Moretto e Fabrizio Romano rivelano qualche retroscena sul calciatore belga:
LIPSIA E UNA SQUADRA DI PREMIER SU MOREIRA, IL MILAN HA BRUCATO TUTTI
Matteo Moretto: “Domani arriva alle 12 a Linate Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan. Un acquisto importantissimo sia a livello tecnico che economico. Un acquisto da più di 50 milioni di euro, più bonus e più una percentuale importante sulla futura vendita. Diventa un acquisto importante per il Milan. Giocatore che voleva mezza Europa: la Roma ha chiesto informazioni, il Lipsia ci ha provato fino all’ultimo. Tanti altri club su di lui. Il Milan prende Moreira e domani sarà a Milano”.
Fabrizio Romano: “Anche una squadra importante di Premier League ci aveva pensato ma poi la proprietà dello Strasburgo è la stessa del Chelsea e non volevano vendere in Inghilterra ad una concorrente diretta”.
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