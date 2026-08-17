Per Diego Moreira il Lipsia ci ha provato fino all'ultimo. C'era anche una squadra importante di Premier League

Per Diego Moreira il Lipsia ci ha provato fino all'ultimo. C'era anche una squadra importante di Premier League
Oggi alle 20:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Alcuni retroscena sul colpo Diego Moreira al Milan

Diego Moreira è pronto a sbarcare a Milano: i rossoneri corrisponderanno allo Strasburgo ben 50 milioni di euro più bonus. Matteo Moretto e Fabrizio Romano rivelano qualche retroscena sul calciatore belga:

LIPSIA E UNA SQUADRA DI PREMIER SU MOREIRA, IL MILAN HA BRUCATO TUTTI 

Matteo Moretto: “Domani arriva alle 12 a Linate Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan. Un acquisto importantissimo sia a livello tecnico che economico. Un acquisto da più di 50 milioni di euro, più bonus e più una percentuale importante sulla futura vendita. Diventa un acquisto importante per il Milan. Giocatore che voleva mezza Europa: la Roma ha chiesto informazioni, il Lipsia ci ha provato fino all’ultimo. Tanti altri club su di lui. Il Milan prende Moreira e domani sarà a Milano”.

Fabrizio Romano: “Anche una squadra importante di Premier League ci aveva pensato ma poi la proprietà dello Strasburgo è la stessa del Chelsea e non volevano vendere in Inghilterra ad una concorrente diretta”.