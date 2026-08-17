Moretto: "Il Lipsia è il club che sta chiamando con più insistenza per Nkunku"

vedi letture

Il Lipsia sembra essere molto interessata a Nkunku, in uscita dal Milan

Tra i giocatori messi alla porta da Amorim c'è anche Nkunku, che lascerà il Milan dopo solo un anno. Sul francese si sono mosse diverse squadre, con il Lispia in testa. Queste le ultime su YouTube di Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

Fabrizio Romano: “Per il Milan sarà una settimana molto importante. Il Lispia c’è su Nkunku, si è mosso con una call diretta con gli agenti”.

Matteo Moretto: “Il Lipsia lo voleva già in passato, ancora prima del Milan. È il club che sta chiamando con più insistenza. Il Dortmund ha fatto un sondaggio e il Newcastle c’è, anche se il giocatore ad oggi preferirebbe tornare a casa per avere continuità di minutaggio e rendimento. Ci sono club in Spagna che lo vogliono. È un calciatore che ha tanto mercato.