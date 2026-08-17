Romano applaude il colpo Moreira: "Il Milan ha preso un giocatore fortissimo"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha commentato l'arrivo al Milan di Diego Moreira dallo Strasburgo

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale YouTube e ha commentato così la trattativa che il Milan ha chiuso con lo Strasburgo per Diego Moreira: "Colpo chiuso dal Milan: operazione fatta con lo Strasburgo con la regia di Jorge Mendes, che è anche l'agente di Diego Moreira. Il Milan ha chiuso l'affare da almeno 50 milioni di euro garantiti più bonus e più una percentuale sulla futura rivendita. E così il Milan ha superato una folta concorrenza che c'era sul giocatore belga.

Moreira è fortissimo, il Milan ha preso un giocatore di grande potenziale. Se dovesse scegliere una parola per raccontarlo direi elettrizzante. Ha tutto per fare bene, poi è chiaro che la maglia del Milan non è quella dello Strasburgo e giocare a San Siro è un'altra cosa".