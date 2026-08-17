Fabrizio Romano: "Santi Gimenez sta praticamente aspettando solo Rodrigo Mora alla Roma"
Santiago Gimenez è ormai fuori dal Milan, con il centravanti messicano che aspetta solo l'ultimo ok da parte del club rossonero. Il Porto andrà ad affondare per Santi dopo aver perfezionato la cessione di Rodrigo Mora alla Roma. Matteo Moretto e Fabrizio Romano raccontano le ultime.
FUTURO GIMENEZ, ECCO IL PORTO
Fabrizio Romano: “Santi Gimenez sta praticamente aspettando solo Rodrigo Mora alla Roma. Lato giocatore e lato club si sta aspettando questo passaggio. Rodrigo Mora è un’operazione importante per il Porto, economicamente parliamo di un’operazione non solo importante per la Roma, ma anche il Porto fa un’operazione di livello che può andare a sbloccare le entrate come Santi Gimenez, Nuno Tavares. Il Porto sta aspettando quel passaggio per andare all’attacco”.
Matteo Moretto: “Santi Gimenez ha tutto fatto con il Porto, sta aspettando il via libera da parte del Milan. Il Milan attende l’ultimo affondo da parte del Porto che sta definendo Rodrigo Mora alla Roma. Sono pezzi che si incastrano di questo puzzle e siamo in attesa di aggiornarvi”.
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