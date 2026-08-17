UFFICIALE: Milan, depositato il contratto del portiere serbo classe 2007 Pantelin

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Il Milan ha depositato il contratto di Ilja Pantelin, portiere classe 2007 che arriva a titolo definitivo dai serbi dell'FK TSC Backa Topola

Il Milan ha depositato il contratto di Ilja Pantelin, portiere classe 2007 che arriva a titolo definitivo dalla squadra serba del FK TSC Backa Topola. Il giovane estremo difensore, che nella scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in campionato con la squadra Under 19, entrerà nelle giovanili rossonere e con ogni probabilità verrà aggregato alla rosa della Primavera.