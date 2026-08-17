Mercato Milan: le priorità sono un difensore e un trequartista

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In vista delle ultime due settimane del mercato estivo, il Milan ha in particolare due priorità, cioè un nuovo difensore e un trequartista

Dopo la bella vittoria nell'ultima amichevole estiva contro il Manchester United, il Milan ha qualche certezza in più, ma molti punti interrogativi restano. Nelle prossime due settimane sarà fondamentale operare con intelligenza sul mercato dove le priorità sono principalmente due, vale a dire un difensore e un trequartista. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che per rinforzare il reparto arretrato i nomi preferiti sono quelli di Tiago Gabriel del Lecce e Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, mentre in avanti occhio ad Ethan Nwaneri dell'Arsenal.

Dopo il successo ottenuto sabato in Polonia contro il Manchester United per 4-2 (in gol per il Diavolo Chukwueze, Cisse, Ramos e Loftus-Cheek), Ruben Amorim ha parlato così del mercato del Milan: "Ora abbiamo un piano. E faremo quello che pensiamo sia meglio per il club, non soltanto per oggi, ma anche per il futuro. Quindi vedremo cosa succederà".