Calciomercato Milan, accordo raggiunto con il Tolosa per il prestito di Odogu

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David Odogu lascia il Milan e passa in prestito fino a giugno 2027 al Tolosa che pagherà l'intero ingaggio del giovane difensore

Il Milan ha piazzato il primo giocatore tagliato da Ruben Amorim, vale a dire David Odogu che si trasferirà in prestito secco al Tolosa fino al 30 giugno 2027. Lo riferisce in Francia Lesviolets.com e lo conferma anche Fabrizio Romano su X: "David Odogu lascia l'AC Milan e si unisce al Toulouse con un accordo di prestito con stipendio coperto fino a giugno. Accordo raggiunto, come riportato da Lesviolets.com".

Mercato : David Odogu (AC Milan) arrive au TFC https://t.co/nepunQVLb6 — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) August 17, 2026