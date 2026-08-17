Calciomercato
Milan, accordo raggiunto con il Tolosa per il prestito di Odogu
David Odogu lascia il Milan e passa in prestito fino a giugno 2027 al Tolosa che pagherà l'intero ingaggio del giovane difensore
Il Milan ha piazzato il primo giocatore tagliato da Ruben Amorim, vale a dire David Odogu che si trasferirà in prestito secco al Tolosa fino al 30 giugno 2027. Lo riferisce in Francia Lesviolets.com e lo conferma anche Fabrizio Romano su X: "David Odogu lascia l'AC Milan e si unisce al Toulouse con un accordo di prestito con stipendio coperto fino a giugno. Accordo raggiunto, come riportato da Lesviolets.com".
Mercato : David Odogu (AC Milan) arrive au TFC https://t.co/nepunQVLb6— LesViolets.Com (@LesVioletsCom) August 17, 2026
🚨🟣⚪️ David Odogu leaves AC Milan and joins Toulouse on loan deal with salary covered until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Deal agreed, as @LesVioletsCom reports. pic.twitter.com/gBJ1PLL1oN
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