Bianchin: "Rabiot dice di essere felice al Milan: nei prossimi mesi parlerà con il club per un possibile rinnovo biennale"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Adrien Rabiot, centrocampista francese.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Adrien Rabiot, centrocampista francese: "I rinnovi con Adrien Rabiot sono sempre una scalata del Monte Bianco. La Juve ci riuscì, ma a che prezzo: nell'estate 2023, gli strappò un prolungamento annuale al contratto da 7 milioni a stagione firmato nel 2019. Una concessione minima. Rabiot, un anno dopo, ringraziò e salutò (e due accordi con mamma Veronique in dodici mesi sarebbero stati un Everest). Il Milan è partito forte. Quattordici mesi fa ha approfittato della rissa con Rowe a Marsiglia per firmare un contratto da 3,5 milioni a stagione, molto sotto le abitudini del Duca di Francia. Adrien ha appena detto di non aver mai pensato all'addio estivo ("Qui sono felice") e nei prossimi mesi parlerà con il club per un possibile rinnovo biennale, magari con opzione per un terzo anno. Finché giocherà così, troverà sempre un club disposto ad ascoltarlo".

RABIOT NON HA GIOCATO CON LA FRANCIA CONTRO IL BELGIO

Grazie al gol di Olise, la Francia di Zidane ha vinto contro il Belgio, nella seconda giornata di Nations League in questa lunghissima sosta per le Nazionali. Un monologo francese per praticamente tutta la partita, senza uno dei pilastri di questa Nazionale quale è Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan non è sceso in campo, al contrario di Mike Maignan, protagonista di una prova sicura e solida. Non brillante la prova di Diego Moreira, ammonito al 19' e diffidato, salterà infatti la prossima sfida contro la Turchia. L'esterno milanista ha giocato 63' prima di essere sostituito da Lukebakio.