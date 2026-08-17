Coppa Italia, Lazio eliminata dal Mantova all’Olimpico: tutti i risultati di giornata
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I risultati della giornata di oggi di Coppa Italia.
Continuano i trentaduesimi di Coppa Italia nei vari campi italiani. Molte le squadre impegnate e di diverse categorie, dalla Serie A alla Serie C. Dopo i risultati di questi giorni, oggi la competizione ha riportato i seguenti esiti.
COPPA ITALIA, I RISULTATI DI OGGI
FROSINONE-JUVE STABIA 4-1
21' Kvernadze
29' Cichella
38' Raimondo
48' candellone
71' Kvernadze
GENOA-ASCOLI 4-1
25' Silipo
42' Marcandalli
45' Baldanzi
61' Colombo
80' Havel
HELLAS VERONA-VIRTUS ENTELLA 2-2 (3-2 d.c.r.)
16' Guiu
20' Compagnon
36' Sarr
85' rig Franzoni
LAZIO-MANTOVA 0-2
75' Ruocco
90+6' Cajazzo
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