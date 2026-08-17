Pedullà: "Samuele Ricci, c’è anche il Como con l’Atalanta"

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Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, oltre all'Atalanta, anche il Como starebbe valutando la possibilità di prendere Samuele Ricci dal Milan

Ci potrebbe essere una nuova pretendente per Samuele Ricci oltre all'Atalanta che da tempo lo ha messo nel mirino: si tratta del Como di Cesc Fabregas. A riferire questa indiscrezione di mercato è Alfredo Pedullà che sul suo sito riferisce che il centrocampista del Milan è stato proposto anche al club lariano: "Samuele Ricci non è almeno sulla carta una dei possibili esuberi del Milan, ma in caso di un’offerta interessante la cessione andrebbe messa in preventivo.

Mesi fa vi avevamo parlato dell’Atalanta, era maggio, un’idea che resiste. Ma in casa Dea devono esserci cessioni per accogliere nuovi acquisti, il discorso vale per Savona sulla fascia destra (Bellanova parte solo per un’offerta importante). La novità è che in giornata (ieri, ndr) Ricci è stato proposto anche al Como che, a caccia di italiani, valuterà con attenzione".