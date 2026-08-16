Dall’Inghilterra rivelano: “Primi sondaggi del Newcastle e dell’Aston Villa per Nkunku”

vedi letture

Il Newcastle è interessato a Nkunku

Secondo quanto rivelato da The Article, sito inglese, i bianconeri del Newcastle e l'Aston Villa starebbero pensando di fare un tentativo per Christopher Nkunku, in uscita dal Milan. I colleghi inglesi riportano che ad oggi non esiste una trattativa tra i club ma ci sono solo stati dei sondaggi da diverse squadre di Premier. I Magpies sono interessati ma dipenderà dal prezzo.

Il francese, un po' a sorpresa, è stato ritenuto fuori dal progetto da Amorim dunque gli è stato comunicato dal club che dovrà trovarsi una nuova destinazione. In rossonero quest'anno Nkunku ha realizzato 8 gol e 3 assist in 35 presenze ufficiali.