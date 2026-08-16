Fabrizio Romano: "Amorim contentissimo di Cisse. Il Milan ora valuta se prestarlo o meno"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube su Alphadjo Cisse, attaccante classe 2007 del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube su Alphadjo Cisse, attaccante del Milan: "Ruben Amorim è contentissimo del rendimento di Alphadjo Cisse: gol a parte, l’atteggiamento piace tanto. Il Milan valuta ora il suo futuro, se tenerlo o prestarlo con Torino e Sassuolo in pressing".

AMORIM CITA CISSE PER PARLARE DI LEAO

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Maignan potrà già giocare contro il Torino?

"È una posizione diversa. Si sta allenando per tutto il tempo. Se guardate il numero di partite che ha giocato nelle ultime stagioni con il Milan, gioca ogni partita. Sarà pronto per la prima partita perché è una posizione diversa. Valuteremo Rabiot. Rabiot è un giocatore davvero importante per noi. Ma, come abbiamo dimostrato oggi, dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo far riposare i giocatori che hanno bisogno di riposare perché sarà una stagione molto impegnativa. Abbiamo anche altri giocatori pronti a giocare, ma penso che loro saranno pronti a dare il loro contributo nella prossima partita".

Leao recupererà per il Torino?

"Non lo so. Non lo so. Penso che non sia una cosa grave, ma non so se sarà pronto".

E per quanto riguarda il suo futuro?

"Non lo so, ma Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili. Saelemaekers ha cambiato posizione, sarà dura. Abbiamo anche Pulisic che sta tornando. Quindi abbiamo molti giocatori che lotteranno per il posto".