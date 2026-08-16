Romano: "Due sondaggi importanti per Loftus-Cheek, ma ha convinto Amorim sul campo"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah che hanno convinto Ruben Amorim a puntare su di loro

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così di due giocatori che sembravano essere in uscita dal Milan e invece hanno convinto Ruben Amorim a puntare su di loro. Ecco le sue parole su Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah: "Si parla tanto in questi giorni dei giocatori tagliati da Amorim, ma c'è anche chi in queste settimane ha convinto Amorim come per esempio Ruben Loftus-Cheek, in gol contro il Manchester United. Per l'inglese, il Milan ha ricevuto un sondaggio importante dall'Italia e uno dall'Inghilterra durante le ultime due o tre settimane. Il Milan li ha messi però in stand-by perchè il giocatore è piaciuto durante gli allenamenti ad Amorim.

Mentre per esempio con Musah il tecnico rossonero ha detto subito alla dirigenza di aspettare a liberarlo perchè convinto che con lui possa fare bene e quindi ha messo il veto sulla sua partenza. Su Loftus-Cheek è stato invece un discorso di lavoro sul campo, quello che ha visto Amorim è piaciuto e così il discorso è cambiato".