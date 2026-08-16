Due top club tedeschi su Nkunku, che ha ricevuto delle chiamate anche da Spagna e Inghilterra

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X fornendo un aggiornamento sul futuro di Christopher Nkunku.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X fornendo un aggiornamento sul futuro di Christopher Nkunku: "Lipsia e Borussia Dortmund su Christopher Nkunku. L’attaccante francese è in uscita dal Milan e ha ricevuto delle chiamate anche da Spagna e Inghilterra".

La spiegazione di Letizia sugli epurati da Amorim

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando le scelte di mercato di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, rivelate ieri con le indiscrezioni post summit a Milanello: “Il Milan non è più disposto a sopportare uno spogliatoio poco professionale, superficiale e non concentrato. In tal senso, Cardinale ha scelto la linea dura con chi è fuori dal progetto: non giocheranno mai più un minuto in maglia rossonera, a costo di buttare via soldi. È un avviso per i vari Tomori, Fofana, Nkunku: occhio a rifiutare altre proposte o a impuntarsi, perché Gerry non ha problemi a rimetterci milioni di euro, ma voi ci rimetterete la carriera. Il Milan non si fa ricattare da nessuno. Penso che a breve questa lista potrebbe allungarsi con altri nomi: Estupinan, Ricci, F. Terracciano. Decisamente migliore la situazione di Loftus-Cheek e Musah invece: a meno di offerte grosse e volontà loro differenti, vanno verso la permanenza, perché Amorim ha gradito il loro rendimento in allenamento e il loro atteggiamento extra-campo”.