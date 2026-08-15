Moretto: "Su Fofana hanno chiesto informazioni Nottingham, Newcastle e anche Juventus"
Non c'è ancora niente di particolarmente avanzato, ma su Youssouf Fofana sono diverse le squadre ad essersi mosse dopo che il Milan lo ha messo alla porta. Interessamenti dall'Inghilterra ma anche dall'Italia con la Juventus. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:
FUTURO FOFANA, LA JUVENTUS SI INFORMA
“Fofana è in uscita e gli è stato comunicato di persona. Ti posso garantire che in questo momento non c’è una trattativa avanzata con un club nello specifico. Ti posso dire che il Nottingham ha chiesto informazioni, il Newcastle ha chiesto informazioni, la Juventus ha chiesto informazioni. La Juve sta cercando di capire che tipo di passaggi fare tra entrate e uscite. La situazione di Douglas Luiz è da monitorare: Spalletti lo ha confermato a parole, ma sullo sfondo comunque la Juve è sempre attenta ad una possibile uscita. Però sicuramente Fofana è un’idea per la Juventus e i due club, Juve e Milan, hanno parlato e si sono confrontati su possibili situazioni ed evoluzioni di mercato. Non è nemmeno escluso che possano poi imbastire un’operazione più a largo raggio”.
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