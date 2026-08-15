Milan, accordo di massima con il Porto per Gimenez: prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni
MilanNews.it
Milan e Porto avrebbero trovato un accordo di massima per Santiago Gimenez sulla base di un prestito con diritto di riscatto
Santiago Gimenez è sempre più vicino a lasciare il Milan. Lo scrive sportmediaset.it che spiega che il club di via Aldo Rossi ha trovato un'intesa di massima con il Porto per il centravanti messicano. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.
La squadra portoghese si sarebbe presa ora qualche giorno di tempo per definire tutto e anche valutare le condizioni fisiche del giocatore che è attualmente ai box per un problema alla caviglia rimediato al Mondiale.
Accordo di massima tra Milan e Porto per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Gimenez. Pacchetto superiore a 20M.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 15, 2026
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan, accordo di massima con il Porto per Gimenez: prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni
Futuro Nkunku: le negoziazioni con i club interessati sono appena iniziate. Nessuna trattativa con il Barça
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
2 Milan, accordo di massima con il Porto per Gimenez: prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni
Primo Piano
Primo PianoTomori, Fofana e Nkunku tagliati da Amorim, i motivi: poco impegno, comportamenti sbagliati e influenza negativa
Primo PianoProbabile formazione Milan - Per lo United Amorim prepara l'11 anti Torino tra mercato e infortuni
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com