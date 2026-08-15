Milan, accordo di massima con il Porto per Gimenez: prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni

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Milan e Porto avrebbero trovato un accordo di massima per Santiago Gimenez sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Santiago Gimenez è sempre più vicino a lasciare il Milan. Lo scrive sportmediaset.it che spiega che il club di via Aldo Rossi ha trovato un'intesa di massima con il Porto per il centravanti messicano. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

La squadra portoghese si sarebbe presa ora qualche giorno di tempo per definire tutto e anche valutare le condizioni fisiche del giocatore che è attualmente ai box per un problema alla caviglia rimediato al Mondiale.