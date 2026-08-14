Marchetti rivela: “Alla Juve piace Fofana, potrebbe esserci uno scambio”

Marchetti rivela: “Alla Juve piace Fofana, potrebbe esserci uno scambio”MilanNews.it
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Ieri alle 23:48Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Bianchetti rivela che alla Juve piace Fofana

Intervenuto a Sky Calciomercato, il collega Luca Marchetti ha svelato che alla Juventus potrebbe interessare Youssouf Fofana, in uscita dal Milan. Queste le sue parole.

“Questi ultimi 15 giorni potrebbero esser adattati per cogliere un'opportunità. Alla Juventus e ai suoi dirigenti piace Fofana, la Juve non ha affondato il colpo su Kessie e Goretzka perché ha bisogno di cedere, però in caso di una cessione Fofana poterebbe essere un'idea, magari con uno scambio"