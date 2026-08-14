MN - I convocati di Amorim per Manchester United-Milan. C'è Gila, Gabbia e Leao danno forfait
Giornate chiave per il nuovo Milan di Amorim tra mercato, decisioni e campo. Il mercato vede il nuovo allenatore rossonero, supportato da Cardinale, prendere decisioni importanti e nette: Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku sono fuori dal progetto e non viaggeranno con la squadra per l’amichevole contro il Manchester United di domani pomeriggio in Polonia. I quattro giocatori fanno parte di una shortlist probabilmente destinata ad allungarsi.
Situazione Leao che non si è ancora sbloccata: il portoghese sarà anche lui out per la partita contro i Red Devils per un lieve sovraccarico muscolare, ma rimane comunque sul mercato. Il Milan avrebbe abbassato le pretese: dai 50-60 milioni si è passati ai 40-45 milioni di euro.
Il tecnico rossonero attende nuovi rinforzi, intanto in questi istanti è in partenza per la Polonia dove domani pomeriggio affronterà il suo recente passato. Questa la lista completa dei calciatori convocati per l’amichevole della Tarczyński Arena di Breslavia, con la squadra che sta partendo da Malpensa in questi minuti. Out per infortunio Leao, Gabbia, Gimenez e Pulisic. Presenti con la squadra Gardiner e Massaro.
I CONVOCATI PER MANCHESTER UNITED-MILAN
PORTIERI
Torriani, Pittarella, Bouyer
DIFENSORI
Gila, Pavlovic, De Winter, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Estupinan, Terracciano F.
CENTROCAMPISTI
Modric, Jashari, Ricci, Musah, Loftus-Cheek, Comotto, Cisse, Saelemaekers, Chukwueze
ATTACCANTI
Gonçalo Ramos, Camarda
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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