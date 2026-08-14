Moretto: "Le maniere con cui Tomori, Nkunku e gli altri sono stati messi fuori rosa saranno sicuramente da discutere nelle prossime settimane, eventualmente quando i protagonisti vorranno parlare"

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Fanno discutere le maniere con cui il Milan ha messo fuori rosa diversi giocatori importanti

Dopo un mese di immobilismo, il mercato del Milan sembra che sia tornato a muoversi: giocatori messi sul mercato, situazioni in evoluzione e le richieste di Amorim sui nuovi arrivi. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione.

MERCATO MILAN, I FUORI ROSA SONO SCONTENTI

“È ufficiale, Leao non è tra i convocati per l’amichevole Manchester United-Milan per problemi fisici, specifica il Milan. Nell’incontro che c’è stato nella giornata di ieri tra Amorim e Cardinale vi posso confermare che Amorim ha chiesto a Cardinale nuovi acquisti.

Occhio perché è vero che ci saranno delle uscite. Il Milan a modo suo ha messo fuori rosa determinati profili, determinati profili che a mio modo di vedere hanno fatto la storia del Milan: Tomori ha vinto uno scudetto. La parabola del difensore è stata quella che è stata, però comunque diciamo che poi le maniere con cui Tomori, Nkunku e gli altri sono stati messi fuori rosa saranno sicuramente da discutere nelle prossime settimane, eventualmente quando i protagonisti vorranno parlare.

Ti posso dire che Nkunku sta ricevendo tantissime chiamate, non solo la Roma ma anche dall’estero. Fofana sta ricevendo chiamate dalla Premier League: al di la del Nottingham ci sono anche altri club che stanno provando a sondare il terreno. Aggiungo poi di come Amorim voglia rinforzi: abbiamo parlato di un’offerta, prestito con diritto a 40 milioni di euro, per Nwaneri che però ha però tante altre proposte tra Premier League, Lipsia e Turchia. Ad oggi il Milan ha incassato un no da parte dell’Arsenal, vedremo se presenterà un’altra proposta. Ma il Milan è molto attento sul mercato in entrata: Amorim vuole che questa rosa venga completata in un modo o nell’altro”.