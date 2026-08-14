Mercato Milan, i rossoneri punta a tre colpi in entrata: un trequartista, un difensore e un esterno

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Ok le cessioni, ma il Milan punta a fare anche tre colpi in entrata: potrebbero arrivare un trequartista, un difensore e un esterno

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, dopo l'incontro di ieri tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, il Milan punta a fare almeno tre colpi di mercato in entrata da qui al 1° settembre, vale a die un trequartista, un difensore e un esterno a sinistra. Per quanto riguarda la trequarti, il Diavolo ha fatto un'offerta all'Arsenal per Ethan Nwaneri, ma i Gunners hann rifiutato perchè chiedono una cifra intorno ai 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Sul giocatore c'è il forte interesse del Lipsia. In corsa resta poi Dario Osorio del Midtjylland che costa intorno ai 20 milioni di euro. Sullo sfondo c'è poi anche Bruno Fernandes, anche se il suo ingaggio molto elevato rende tutto complicato. E' uscito invece dai radar milanisti Mathias Soulé che non è più una pista da seguire.

In difesa, dopo Gila e Diawara, arriverà un altro giocatore. Per settimane si è parlato di Gonçalo Inacio, ma lo Sporting Lisbona non sembra intenzionato a liberarlo e dunque al momento il nome più caldo pare essere quello di Tiago Gabriel del Lecce che fa parte della scuderia di Jorge Mendes. Per quanto riguarda infine l'esterno sinistro, sono in calo le quotazioni di Nicola Zalewski dell'Atalanta, mentre sono in rialzo quelle di Nuno Tavares che è in uscita dalla Lazio, anche se c'è qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche visto che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici.